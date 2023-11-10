Эксперт рассказал о борьбе с украинскими ракетами «Нептун»

Украина не смогла наладить серийное производство противокорабельных ракет «Нептун». Те экземпляры, которые иногда применяются для ударов по Крыму, «делаются штучно», рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
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