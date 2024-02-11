Студенников: Россия не исключает утрату переданного Украине скифского золота

Есть вероятность, что переданное киевскому режиму скифское золото уже могло быть утрачено. Об этом РИА Новости сообщил директор первого европейского департамента российского Министерства иностранных дел (МИД) Артем Студенников.
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