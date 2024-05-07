На пути к Великой Победе или «Десять Сталинских ударов», которые сокрушили нацистскую Германию. Второй удар

УМВД России по городу Севастополю опубликовало в своем телеграм-канале второй сталинский удар. Именно 1944 год стал решающим годом побед для Красной Армии, которая осуществила десять успешных наступательных операций, в результате которых Германия и её сателиты оказалась на грани краха.
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