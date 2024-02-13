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Вечерний Новосибирск

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Более 200 соцобъектов получили жители Новосибирской области благодаря нацпроектам

Более 200 соцобъектов получили жители Новосибирской области благодаря нацпроектам

Министр строительства региона Алексей Колмаков отметил, что реализация нацпроектов стала мощным толчком для увеличения объемов строительства социально-значимых объектов на территории Новосибирской области.

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