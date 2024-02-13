Более 200 соцобъектов получили жители Новосибирской области благодаря нацпроектам

Министр строительства региона Алексей Колмаков отметил, что реализация нацпроектов стала мощным толчком для увеличения объемов строительства социально-значимых объектов на территории Новосибирской области.
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