В Сочи только спустя 10 дней после мощного оползня восстановили движение поездов

В Сочи только спустя 10 дней после мощного оползня восстановили движение поездовДвижение поездов на Черноморском побережье восстановлено по обоим путям спустя 10 дней после мощного оползня, перекрывшего дорогу.
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