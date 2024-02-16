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Экс-главком НАТО Ставридис: отсутствие помощи США приведет к разгрому Украины

Экс-главком НАТО Ставридис: отсутствие помощи США приведет к разгрому Украины

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе, отставной американский адмирал Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg предупредил о том, что Украина может потерпеть поражение, если США прекратят поставки вооружений в Киев.

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