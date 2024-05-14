Татарстанда көчле җил көтелә: https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-kocle-il-kotela-5887534.
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Татарстанда көчле җил көтелә: https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-kocle-il-kotela-5887534.