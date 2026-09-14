Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Foreigners Responsible For 87% Of Thefts, 61% Of Sexual Violence On Paris Public Transport

Foreigners Responsible For 87% Of Thefts, 61% Of Sexual Violence On Paris Public Transport

Foreigners Responsible For 87% Of Thefts, 61% Of Sexual Violence On Paris Public Transport Via Remix News, Foreigners account for a massive share of thefts, sexual violence, and robberies on Paris public transport in 2025, according to new government data.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым