Foreigners Responsible For 87% Of Thefts, 61% Of Sexual Violence On Paris Public Transport Via Remix News, Foreigners account for a massive share of thefts, sexual violence, and robberies on Paris public transport in 2025, according to new government data.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым