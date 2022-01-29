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В России выявлено более 113 тысяч случаев коронавируса за сутки - новый максимум с начала пандемии

В России выявлено более 113 тысяч случаев коронавируса за сутки - новый максимум с начала пандемии

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 11 615 779 человек.

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