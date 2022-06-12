Ноам Хомский пояснил, почему членство Украины в НАТО неприемлемо для России

Вступление Украины в НАТО может представлять опасность для России, поскольку из-за из-за особенностей географии есть риск повторения плана «Барбаросса», заявил американский философ, лингвист Ноам Хомский 27 мая в беседе с Massachusetts Peace Action.
Вступление Украины в НАТО может представлять опасность для России, поскольку из-за из-за особенностей географии есть риск повторения плана «Барбаросса», заявил американский философ, лингвист Ноам Хомский 27 мая в беседе с Massachusetts Peace Action.
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