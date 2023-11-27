Госдума хочет ввести ежегодные денежные выплаты родителям к началу учебного года

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий предоставление одному из родителей права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.
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