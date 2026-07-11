Reuters: после атак БПЛА перекрыто судоходство по Азовско-Донскому каналу Пограничная служба ФСБ России на неопределенный срок з.
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Reuters: после атак БПЛА перекрыто судоходство по Азовско-Донскому каналу Пограничная служба ФСБ России на неопределенный срок з.
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