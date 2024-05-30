Глава Мосгосстройнадзора осмотрел ход строительства ЖК на набережной Тараса Шевченко

Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков в рамках рабочего визита на площадку строительства жилого комплекса «Бадаевский» осмотрел ход реализации проекта с парящими домами-«лентами» на 35-метровых колоннах в районе Дорогомилово на западе столицы.
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