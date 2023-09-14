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«БЕГИ, ЧУБАЙС, БЕГИ»: ЛИМИТ ТЕРПЕНИЯ В РОССИИ ИСЧЕРПАЛСЯ

«БЕГИ, ЧУБАЙС, БЕГИ»: ЛИМИТ ТЕРПЕНИЯ В РОССИИ ИСЧЕРПАЛСЯ

Путин объяснил, зачем Анатолий Борисович стал Моше Израилевичем Начать стоит с того, что Путин на ВЭФ не называл Чубайса Моше Израилевичем.

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