Путин объяснил, зачем Анатолий Борисович стал Моше Израилевичем Начать стоит с того, что Путин на ВЭФ не называл Чубайса Моше Израилевичем.
«БЕГИ, ЧУБАЙС, БЕГИ»: ЛИМИТ ТЕРПЕНИЯ В РОССИИ ИСЧЕРПАЛСЯ
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Ничего ему не будет. Бежать не нужно. А Сталина давно оболгали и ошельмовали. Не поможет Сталин...
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11 час.
карюкалов вячеслав
Зря это.Ибо...
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9 час.
Александр Денисов
Боюсь, что до Новой России я не доживу... и не только я...
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2 час.
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