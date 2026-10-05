ФСБ показала кадры задержания собиравших данные об объектах ОПК и ТЭК для терактов

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания в Пермском крае, Самарской и Белгородской областях трех россиян, которые собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса для совершения терактов.
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