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2-й номер драфта Немец о нахождении в АХЛ: «Я уже доказал, что мое место – в НХЛ. Рано запрашивать обмен из «Нью-Джерси», но если так продолжится, ситуация придется решать»

20-летний словацкий защитник провел 9 матчей в этом регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 2».

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