Крымчанин до смерти забил приятеля ногами

45-летний житель Кировского района обвиняется в совершении сразу двух тяжких преступлений: угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
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