Георгиев одержал 2-ю победу в сезоне, отразив 27 из 31 броска «Каролины». У него 85,1% сэйвов и КН 4,04 в 8 играх

Вратарь «Колорадо» отразил 27 бросков из 31 в матче с «Каролиной» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе 28-летнего россиянина стало 2 победы в 8 играх в сезоне при 85,1% сэйвов и коэффициенте надежности 4,04.
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