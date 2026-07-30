«В его глазах нет души»: инсайдер раскрыл шокирующие требования Джареда Лето на съемках

На фоне новых обвинений в адрес голливудского актера всплыли детали его поведения на площадке. По словам источника, Джаред Лето запрещал коллегам смотреть ему в глаза, требовал свежую рыбу каждый день и отказывался общаться вне образа — а те, кто работал с ним годами, называют его «нехорошим человеком».
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