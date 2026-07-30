Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

«В его глазах нет души»: инсайдер раскрыл шокирующие требования Джареда Лето на съемках

«В его глазах нет души»: инсайдер раскрыл шокирующие требования Джареда Лето на съемках

На фоне новых обвинений в адрес голливудского актера всплыли детали его поведения на площадке. По словам источника, Джаред Лето запрещал коллегам смотреть ему в глаза, требовал свежую рыбу каждый день и отказывался общаться вне образа — а те, кто работал с ним годами, называют его «нехорошим человеком».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии