Анна Кузнецова: Многодетная семья должна перестать быть синонимом неблагополучия

Заместитель председателя Государственной думы РФ, экс уполномоченный при президенте по правам ребенка, мама семерых детей Анна Кузнецова высказалась о поручении Владимира Путина об оперативном установлении федерального статуса многодетной семьи.
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