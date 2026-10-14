Перечни специальностей, которые ныне требуют высшего и среднего профессионального образования, подвергнутся пересмотру, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации 14 октября 2026 года, в среду.