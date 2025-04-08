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«Пьют компот из чаши за 22 миллиона рублей»: стало известно, кто спонсирует жизнь Пугачевой и Галкина* в Израиле

«Пьют компот из чаши за 22 миллиона рублей»: стало известно, кто спонсирует жизнь Пугачевой и Галкина* в Израиле

Интересная жизнь с Vera Star Многое теперь становится ясно, после того как всплыли некоторые детали жизни Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* за пределами России.

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