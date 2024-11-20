Очередная победа Европы над Россией

Европа уверенно продолжает побеждать Россию на всех фронтах. Что и неудивительно - где просвещённая Европа, и где дикая Россия! Ведь европейцы умнее, мудрее, опытнее лапотных русских! Это все знают! Потому итог противостояния предрешён, несмотря на то, что иногда кажется, будто русские побеждают.