Зеркало треснуло: одно рукопожатие сломало жизнь голливудской красавице Джин Тирни. Чужая беспечность привела к непоправимому

Зеркало треснуло: одно рукопожатие сломало жизнь голливудской красавице Джин Тирни. Чужая беспечность привела к непоправимому

Вполне понятно возмущение от тех, кого заставляют соблюдать ограничения в связи с нынешней ситуацией в мире, но эти требования действительно базируются на грустном опыте.

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