Депутат внес наказ о национализации сферы ЖКХ

На сессии Заксобрания депутат Роман Яковлев выступил за национализацию систем ЖКХ. Депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев во время сессии сегодня, 30 января, выступил с критикой энергосистемы региона.
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