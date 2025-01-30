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Депутат внес наказ о национализации сферы ЖКХ

Депутат внес наказ о национализации сферы ЖКХ

На сессии Заксобрания депутат Роман Яковлев выступил за национализацию систем ЖКХ. Депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев во время сессии сегодня, 30 января, выступил с критикой энергосистемы региона.

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