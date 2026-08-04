Августовский хронограф: как нас дурили во времена «путча»

Почему главные соборы Руси возводились в честь Успения Пресвятой Богородицы? Что предшествовало в начале 1990-х созданию ГКЧП, и к чему все это привело? На важные вопросы отечественной истории отвечают авторы «Своего».
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