17 октября 2018 года в Керчи была обычная среда. Шёл четвёртый месяц, занятия в Керченском политехническом колледже шли по расписанию.
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