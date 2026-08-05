Золотой слиток лежит за стеклом, а рядом есть небольшое отверстие, куда свободно проходит рука. Кажется, что забрать настоящее золото можно за пару секунд, но большинство участников проигрывают.
Аттракцион с золотым слитком. Почему никто не может вытащить брусок из ящика
Комментарии
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Николай Денисов
Атом Мартин
а ты решаешь что ли , чудик ?
Мне это не интересно! За тебя беспокоюсь- как бы кукуха не поехала!
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1 м.
Атом Мартин
Николай Денисов
Мне это не интересно! За тебя беспокоюсь- как бы кукуха не поехала!
а у тебя видимо уже случилось , раз беспокойство обьяло
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1 м.
Иван
В Якутии, в Якутске в 2000-х был аналогичный аттракцион. Был там в командировке, и там у них что то типа местного алмазного фонда. И вот помимо алмазов и бриллиантов (действительно впечатляет), на столе лежит слиток золота, со слов местных весом 16 кг узкой стороной вверх. Поднимешь его двумя пальцами он твой. Ни кому не удавалось это сделать...
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1 м.
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