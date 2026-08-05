Аттракцион с золотым слитком. Почему никто не может вытащить брусок из ящика

Иван

В Якутии, в Якутске в 2000-х был аналогичный аттракцион. Был там в командировке, и там у них что то типа местного алмазного фонда. И вот помимо алмазов и бриллиантов (действительно впечатляет), на столе лежит слиток золота, со слов местных весом 16 кг узкой стороной вверх. Поднимешь его двумя пальцами он твой. Ни кому не удавалось это сделать...