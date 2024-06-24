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Шотландия не выигрывает на Евро/ЧМ с 1996 года

Сборная Шотландии проиграла Венгрии (0:1) в 3-м туре Евро-2024 и заняла последнее место в группе. Последний раз шотландцы выигрывали на топ-турнирах в 1996 году – на групповом этапе Евро у Швейцарии (1:0).

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