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Наш ответ военкорам

Рубрика  "Вынесено  из  комментариев". Обсуждение     поста Господин военкор и "не тот народ"Го-ну военкору  отвечает  уважаемый charodeyy Во-первых, товарищ военный корреспондент возмущается, что рядовые граждане живут так, как-будто никакой войны нет.

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