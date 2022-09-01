Наш ответ военкорам

Рубрика "Вынесено из комментариев". Обсуждение поста Господин военкор и "не тот народ"Го-ну военкору отвечает уважаемый charodeyy Во-первых, товарищ военный корреспондент возмущается, что рядовые граждане живут так, как-будто никакой войны нет.