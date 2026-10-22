О том как региональные власти поддерживают развитие адаптивного спорта Андрей Травников рассказал на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СФО и Совета МАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ МЧС запустило акц...
- ЮГ Похитителей челов...
- ЮГ Похитителей челов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым