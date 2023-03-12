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Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Как всемирно известные литературные персонажи выглядели бы в жизни

Великий автор может создать образ героя литературного произведения одними лишь словами. И часто описанию литературных героев уделяется особое внимание, так как выбранные писателем черты помогают сформировать мнение о личности и характере героя.

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