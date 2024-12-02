Медведя, напавшего на человека и устроившего пир в супермаркете, ликвидировали

Медведь попал в ловушку после трехдневного противостояния в супермаркете с полицией Японии. Власти префектуры Акита с трудом смогли найти животное, которое напало на человека и съело большое количество мяса в магазине.
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