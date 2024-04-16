Экс-жена Стаса Пьехи пришла вместе с их сыном на концерт певца

Экс-жена Стаса Пьехи пришла вместе с их 10-летним сыном на концерт певца. Модель Наталия Горчакова опубликовала в соцсетях совместное фото и отметила, что Петр всегда с нетерпением ждет гастролей отца в Санкт-Петербурге.