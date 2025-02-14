Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти от огня смежные торговые комплексы на Центральном рынке в Симферополе

Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти от огня смежные торговые комплексы на Центральном рынке в СимферополеКомментарий врио замначальника ГУ МЧС России по Крыму по государственной противопожарной службе, полковника внутренней службы Максима Сергиенко.
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