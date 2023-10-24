Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Щелкове

Ежегодный смотр техники перед началом зимнего периода прошел в Щелкове. Готовность коммунальных служб проверили представители администрации городского округа, депутаты и сотрудники профильных областных ведомств.
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