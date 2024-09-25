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«Армия безработных стремительно растет»: Таджикистан страдает от возвращения «ценных специалистов» из России

«Армия безработных стремительно растет»: Таджикистан страдает от возвращения «ценных специалистов» из России

(вот и пусть эти "незаменимые специалисты" своим трудом поднимают экономику Таджикистана, а в России им нечего делать, нам они не нужны.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Меня совсем не интересует экономика Таджикистана, в вот России, считаю, надо продолжить высылку &quot;ценных абу-бандитов&quot; и обязательно с семьями, чадами и домочадцами.
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4 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить
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3 час.
Наталия
За 30 лет независимости Таджикистан постепенно развалил всю свою экономику, созданную русскими при  СССР. Их правительство не стало обременять себя проблемами возрождения экономики, а нашло выход в том, чтобы повесить свои проблемы на РФ, поощряя своих граждан ехать на заработки в Россию, снижая таким образом безработицу и пополняя бюджет. А наши чинуши и прозападные либералы в этом очень посодействовали и продолжают в том же духе.
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2 час.

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