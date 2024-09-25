«Армия безработных стремительно растет»: Таджикистан страдает от возвращения «ценных специалистов» из России

Меня совсем не интересует экономика Таджикистана, в вот России, считаю, надо продолжить высылку "ценных абу-бандитов" и обязательно с семьями, чадами и домочадцами.

Наталия

За 30 лет независимости Таджикистан постепенно развалил всю свою экономику, созданную русскими при СССР. Их правительство не стало обременять себя проблемами возрождения экономики, а нашло выход в том, чтобы повесить свои проблемы на РФ, поощряя своих граждан ехать на заработки в Россию, снижая таким образом безработицу и пополняя бюджет. А наши чинуши и прозападные либералы в этом очень посодействовали и продолжают в том же духе.