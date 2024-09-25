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AP: в Киеве назвали условие прекращения огня в конфликте с Россией

AP: в Киеве назвали условие прекращения огня в конфликте с Россией

Киев готов согласиться на прекращение огоня только при условии, что будет обеспечена «невозможность вторжения», сообщает Associated Press, ссылаясь на советников президента Владимира Зеленского и украинских политиков.

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