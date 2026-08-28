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Гранд-тур по-русски: в Подмосковье прошёл масштабный велофестиваль

Гранд-тур по-русски: в Подмосковье прошёл масштабный велофестиваль

Всего за одну субботнюю ночь на поляне недалеко от Яхромы вырос семейный кемпинг. Рядом с каждой палаткой минимум два велосипеда, а где-то и все шесть разного размера: от крохотного беговела до высокоскоростного шоссера.

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