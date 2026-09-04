Минниханов поблагодарил нефтяников за их вклад в развитие Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ напомнил, что ежегодно в первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности, и выразил признательность предприятиям отрасли за большой вклад в социально-экономическое развитие республики.