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Татар-информ

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Минниханов поблагодарил нефтяников за их вклад в развитие Татарстана

Минниханов поблагодарил нефтяников за их вклад в развитие Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ напомнил, что ежегодно в первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности, и выразил признательность предприятиям отрасли за большой вклад в социально-экономическое развитие республики.

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