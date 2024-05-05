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Ташуев о пенсии: «Страшно сказать. 21 тысяча с копейками. За младшую дочь целых полторы тысячи доплачивают – на сникерс»

– Какая у вас пенсия? – (смеется) Страшно сказать. 21 тысяча с копейками. – Могли бы прожить на нее? – Ага, конечно… Это с учетом, что я получаю по полторы тысячи за то, что у меня дети еще подростки.

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