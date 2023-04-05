Срытые угрозы для губернаторов в период президентской кампании 2024 года

МОСКВА (ИА Реалист). При подготовке президентской избирательной кампании 2024 года губернаторов поджидает семь типов угроз, способных воспрепятствовать достижению установочных результатов по формуле 70% явки при 75 % голосов за основного кандидата.
МОСКВА (ИА Реалист). При подготовке президентской избирательной кампании 2024 года губернаторов поджидает семь типов угроз, способных воспрепятствовать достижению установочных результатов по формуле 70% явки при 75 % голосов за основного кандидата.
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