Филиппины: четыре человека получили ранения после того, как группа неизвестных открыла по ним огонь в Центральной пилотной начальной школе, которая служила избирательным центром, расположенной вдоль проспекта Синсуат в Побласьон 6, город Котабато, автономный район Бангсаморо на мусульманском Минданао (BARMM), рано утром во время местных выборов.