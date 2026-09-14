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Контрафронт

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Филиппины: четыре человека получили ранения после того, как группа неизвестных открыла по ним огонь...

Филиппины: четыре человека получили ранения после того, как группа неизвестных открыла по ним огонь в Центральной пилотной начальной школе, которая служила избирательным центром, расположенной вдоль проспекта Синсуат в Побласьон 6, город Котабато, автономный район Бангсаморо на мусульманском Минданао (BARMM), рано утром во время местных выборов.

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