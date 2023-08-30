Марочко: командование ВСУ перебрасывает резервы на Сватовско-Кременской участок

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование перекинуло "мотивированных боевиков-радикалов" на Сватовский и Кременской участок фронта в Донбассе.