685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 Пригожин в бешенстве из-за мерзких выходок: Отсутствует совесть Иосиф Пригожин резко раскритиковал молодых артистов, которых хлебом не корми – только дай хайпануть.