Санитарный инструктор из Новосибирской области Денис Кудряшов погиб на СВО

Житель Барабинского района ушёл в зону проведения спецоперации добровольцем.В зоне проведения спецоперации 13 ноября погиб санитарный инструктор из Барабинского района Новосибирской области Денис Кудряшов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии