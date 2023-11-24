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Санитарный инструктор из Новосибирской области Денис Кудряшов погиб на СВО

Санитарный инструктор из Новосибирской области Денис Кудряшов погиб на СВО

Житель Барабинского района ушёл в зону проведения спецоперации добровольцем.В зоне проведения спецоперации 13 ноября погиб санитарный инструктор из Барабинского района Новосибирской области Денис Кудряшов.

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