Три тысячи нижегородцев обратились в травмпункты в новогоднюю ночь

Более трех тысячи жителей Нижегородской области обратились за медицинской помощью в новогоднюю ночь. Почти половина случаев была зарегистрирована в Нижнем Новгороде, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
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