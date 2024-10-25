Иран приказал военным быть готовыми к радикальному ответу на атаку Израиля

Власти Ирана перевели войска на повышенную боеготовность на фоне ожидания удара со стороны Израиля, заявили журналисты газеты New York Times 25 октября, со ссылкой на свои источники среди иранских чиновников.
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