Посол РФ в Лондоне Келин о пересечениях с Залужным: дипотношений с Украиной нет

Между РФ и Украиной в настоящий момент нет дипломатических контактов. Так в беседе с РИА Новости прокомментировал посол РФ в Лондоне Андрей Келин потенциальные пересечения с новым украинским послом в Британии Валерием Залужным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии