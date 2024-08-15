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Посол РФ в Лондоне Келин о пересечениях с Залужным: дипотношений с Украиной нет

Посол РФ в Лондоне Келин о пересечениях с Залужным: дипотношений с Украиной нет

Между РФ и Украиной в настоящий момент нет дипломатических контактов. Так в беседе с РИА Новости прокомментировал посол РФ в Лондоне Андрей Келин потенциальные пересечения с новым украинским послом в Британии Валерием Залужным.

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