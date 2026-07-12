Авиапассажиры из Нового Уренгоя улетят в Тюмень на 17 часов позже

Более чем на 17 часов задержан вылет рейса Новый Уренгой — Тюмень. Вместо вечера 12 июля пассажиры прибудут в пункт назначения в первой половине дня 13 июля, следует из данных онлайн-табло на сайте новоуренгойского аэропорта.